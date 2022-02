Auf einer Bahnfahrt von Ludwigshafen in Richtung Worms ist ein 36-Jähriger am Samstag gegen 14 Uhr durch Schläge und Tritte leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Ludwigshafener in der Regionalbahn mit einem anderen Mann in einen Streit, der in einer Prügelei endete. Erst als ein weiterer Fahrgast den Ludwigshafener aus dem Schwitzkasten des unbekannten Mannes befreite, ließ dieser dem Polizeibericht zufolge vom 36-Jährigen ab und verließ den Zug am Bahnhof in Bobenheim-Roxheim. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.