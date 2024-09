Die Eröffnung der Kerwe am Freitag um 19 Uhr gemeinsam mit Bürgermeister Michael Müller (CDU) ist der erste öffentliche Auftritt von Georg Zwilling (CDU) als Erster Beigeordneter. Ein wenig aufgeregt sei er, verrät Zwilling, „denn ich bin eher bühnenscheu“.

Beim Programm auf dem Festplatz am Rathaus hat Mike Lemke von der Gemeinde Regie geführt. Für den ersten Abend hat er die Band Hot Wine Punchers verpflichtet, die Hits aus verschiedenen Jahrzehnten spielt. Sänger Stefan Born war laut Lemke Gründungsmitglied der Band Grabowski.

Am Samstagabend gibt ab 19 Uhr die Gruppe Improved ein Konzert. „Das ist eine zehnköpfige Band aus dem Raum Frankenthal mit jungen Musikern und einem fetten, energiegeladenen Sound“, verspricht Lemke. Die Sängerin komme aus Bobenheim-Roxheim. Am Sonntag gibt’s Livemusik ab 16.30 Uhr mit der Akustik-Formation MEP, die Klassiker aus Rock, Pop, Country und Blues spielt. Essen und Trinken bieten Gastwirte sowie der Würfelclub, der Bobenheimer Carnevalverein und der Sportclub an.

Darüber hinaus engagieren sich weitere Vereine, allerdings nicht auf dem Kerweplatz. Der Radfahrerverein All Heil lädt für Samstag ab 18 Uhr auf sein Vereinsgelände, Viehweg 2, ein. Dort wird Kerweorganisator Mike Lemke selbst einen musikalischen Beitrag mit Hits aus der Popgeschichte leisten. Am Sonntag ab 16 Uhr gibt’s bei den Radfahrern Kaffee und Kuchen sowie Stimmungsmusik von DJ Thomas.

Heimatmuseum öffnet

Am Kerwesonntag tritt der Verein für Naturschutz und Heimatpflege in Aktion: Ab 11 Uhr wird im Heimatmuseum Friedrich-Ebert-Straße 43, Kuchen verkauft, um 13 Uhr öffnet dort das beliebte Museumscafé. Wer Wein und Hausmacherwurst lieber mag, geht einfach in den Hinterhof. Das Heimatmuseum kann bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Der Würfelclub startet an dem Tag um 11 Uhr auf dem Kerweplatz ein Bierpong-Turnier, und die Handballabteilung des SC bietet einen Mittagstisch an. Kaffee und Kuchen gibt es von 13 bis 17 Uhr auch in der Kindertagesstätte Edith Stein (Pfalzring 59).

Schausteller Schneider wieder da

Am Montag neigt sich die Bobenheim-Roxheimer Kerwe dem Ende zu. Die Chorvereinigung veranstaltet ab 12 Uhr in ihrem Vereinsheim in der Mörscher Straße 32 ihre Sängerkerwe, und die Landfrauen backen Dampfnudeln. Verkauft werden sie ab 11 Uhr vor dem Vereinsraum in der Rheinschule (Eingang Kaufweide). Der Vorstand weist darauf hin, dass die Anzahl an Dampfnudeln mit Vanille- oder Weinsoße begrenzt ist und deshalb unbedingt vorbestellt werden müsse: bei Anita Mayer, Telefon 06239 7751, oder Inge Marx, 06239 3007. „Es werden pro Person maximal zehn Dampfnudeln verkauft“, heißt es in der Ankündigung des Landfrauenvereins.

Jahrmarktsatmosphäre darf auf der Bobenheim-Roxheimer Kerwe nicht fehlen. Dafür sorgt Schausteller Markus Schneider, der seit 70 Jahren in der Altrheingemeinde aktiv ist. Dafür wurde er kürzlich auf dem Gondelfest von der Gemeinde geehrt. Bereits sein Großvater habe bei den Ortsfesten Karussells betrieben, weiß Mike Lemke. Auf dem Rathaus-Parkplatz wird er mit Schiffschaukel, Kinderkarussell, Bungeetrampolin, Losbude und dem Fahrgeschäft Caribbean Star zu Gast sein und täglich bis etwa 21 Uhr öffnen.