„Außenwerbung mit Kultfaktor.“ So wirbt ein Anbieter von Werbeflächen an Litfaßsäulen. Doch statt mit bunten Plakaten beklebt, stehen die Säulen oft im langweiligen Rohzustand oder mit Fetzen alter Werbeträger da. Wozu braucht man die Dinger eigentlich noch?

Wie ein schmuddeliger Klotz steht die Litfaßsäule am Übergang der Weisenheimer Straße in die Hauptstraße da, ausgerechnet in Sichtweite des Lambsheimer