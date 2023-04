Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Musiker Timo Maneri über das, was ihn glücklich macht: naturnah in Neuhofen zu leben, Musik zu machen und zu lehren und eine Lebensweise, mit der er sich auch in Krisenzeiten wie Corona bei guter Laune hält.

„Atmen ist Leben“ – davon ist Timo Maneri überzeugt. Nun, für einen Sänger ist es ohnehin essenziell, die richtige Atemtechnik zu beherrschen. Maneri ist Unterhaltungskünstler,