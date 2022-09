Nach drei Jahren Pause ist es wieder soweit: Am Sonntag, 18. September, warten fünf Vorleser in Bobenheim-Roxheimer Gärten auf Publikum. Alle „Lesegärten“ befinden sich im Viertel rund um die Bobenheimer Kirche. Gelesen wird immer zur vollen Stunde, also um 15, 16 und 17 Uhr. Jede Lesung dauert 30 Minuten. Dazwischen ist Zeit, die Gärten zu betrachten. Das Programm liegt an zentralen Stellen in Bobenheim-Roxheim und in den Büchereien in Worms und Frankenthal aus und findet sich online unter www.lesegaerten.de. Die Lesegärten finden bei jedem Wetter statt. Eintritt wird nicht verlangt. Über eine Spende zur Finanzierung der Programmhefte freut man sich. Sitzgelegenheiten stellen die Gartenbesitzer zur Verfügung. Eine Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.