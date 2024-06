Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Waldseer Ludwigstraße entstanden. Laut Polizei versuchte ein 20-jähriger Autofahrer gegen 23.35 Uhr während der Fahrt einen Gegenstand aus dem Fußraum aufzuheben. Dabei verriss er das Lenkrad und rauschte in ein geparktes Fahrzeug. Der 20-Jährige blieb unverletzt, sein Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.