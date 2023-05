Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man kann ihn wohl zurecht einen geselligen Menschen nennen, einen Familienmenschen, einen, der gerne mitmacht, mithilft und mitmischt: Konrad Heller. Am Dienstag feiert der Mutterstadter Familienvater und sechsfache Opa seinen 80. Geburtstag.

Was Konrad Heller anpackt, setzt er mit ganzem Herzen um, ist mit Engagement und Ausdauer dabei. So bringt er sich seit Jahrzehnten in der Region ein. Im MGV Frohsinn Mutterstadt etwa ist er seit 1958 als Sänger