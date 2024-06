Bei einem Unfall ist eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads am Donnerstagabend gegen 18.45 am Ortsrand von Dudenhofen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die junge Frau vor einer 30 Jahre alten Autofahrerin die Auffahrt zur B39 von der Neustadter Straße kommend. Die Leichtkraftfahrerin musste laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen, was die Autofahrerin zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die junge Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.