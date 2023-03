Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Nachricht, dass die Bundeswehr nicht in die Kurpfalzkaserne zurückkehren will, gehen auch die Planungen für die Entwicklung des Gebiets weiter. Es gibt in Otterstadt allerdings unterschiedliche Vorstellungen, was dort entstehen soll.

SPD-Fraktionsvorsitzende Bianca Staßen erneuerte gleich zu Beginn der Bauausschusssitzung am Mittwochabend ihre bereits öffentlich vorgetragene Kritik: