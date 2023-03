„Die Bundeswehr verzichtet auf ihr Zugriffsrecht“ und plant nicht, in die Kurpfalzkaserne zwischen Speyer und Otterstadt zurückzukehren. Darüber hat Otterstadts Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) am Mittwochabend in einer Bauausschusssitzung informiert. Die Nachricht erhielt er am Mittwochvormittag per Anruf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Sie verwaltet das Kasernengelände, das dem Bund gehört und das Otterstadt und Speyer kaufen wollen, um es gemeinsam städtebaulich zu entwickeln. Die Umwandlung der Flächen soll nun sowohl von Otterstadter als auch von Speyerer Seite vorangetrieben werden.