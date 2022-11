Er soll seinen Mantel in einer kalten Nacht mit einem Bettler geteilt haben: Am Freitag, 11. November, finden zu Ehren von St. Martin Umzüge statt. Wo was geplant ist.

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sind mehrere Umzüge im Gedenken an St. Martin geplant: In Beindersheim veranstalten die Kita Arche Noah und der SPD-Ortsverein am Freitag ab 17 Uhr einen Umzug vom Schulhof bis zum Sportplatz, wo heiße Getränke ausgeschenkt werden. Gäste sollen eigene Tassen mitbringen.

In Heßheim laden Ortsgemeinde, Presbyterium und Gemeindeausschuss am Freitag um 18 Uhr in die Kirche St. Martin, wo die Hortkinder das Martinsspiel aufführen. Danach zieht der Umzug, begleitet vom Blasmusikverein, in den Park. Dort werden bei Martinsfeuer Kinderpunsch, Glühwein und heiße Würstchen verkauft. Jedes Kind bekommt zudem eine kostenlose Brezel.

In Lambsheim zieht der Umzug am Freitag ab 17.30 Uhr unter musikalischer Begleitung des GMV Volkschors von der Karl-Wendel-Schule bis zum Haus der Vereine, wo ein Martinsfeuer entzündet wird.

In Kleinniedesheim startet der von der Kita organisierte Umzug am Freitag ab 18 Uhr mit St. Martin und Pferd vom Parkplatz vor der Kindertagesstätte aus zu einer Runde mit mehreren Pausen zum gemeinsamen Singen. Beim Martinsfeuer im Anschluss gibt es Getränke und Speisen sowie eine kostenlose Brezel für Kinder.

Die Kita „Grashüpfer“ trifft sich am Freitag um 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus „Wiesengrund“ in Großkarlbach zum Umzug, der Abschluss mit Ausschank, zu dem es eigene Becher braucht, findet im „Alten Weingut“ statt.

In Dirmstein startet der Martinsumzug am Freitag um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde zuvor trifft man sich bereits in der katholischen Kirche. Den Abschluss bildet das Martinsfeuer auf dem Schlossplatz.

In Bobenheim-Roxheim feiert der BCV Die Zellerieköpp zwar keinen expliziten Martins- , dafür aber einen Laternenumzug, der am Freitag ab 17.33 Uhr vom Parkplatz Nachtweideweiher bis zum Vereinsgelände am Binnendamm läuft. Gleichzeitig soll auch die Fasnachtsausgrabung feierlich begangen werden.

Am Freitag findet in Dannstadt eine öffentliche Martinsfeier der Kurpfalzschule und der Kommunalen Kindertagesstätten. Um 18 Uhr beginnt an der Schul-Mensa der Umzug zum Brunnen vor dem Zentrum Alte Schule. Dort findet die öffentliche Abschlussfeier statt.

Die Grundschule Schauernheim veranstaltet am Freitag um 18.30 Uhr einen öffentlichen Umzug, der an der Grundschule beginnt und endet, wo auch die Abschlussfeier stattfindet.

In Hochdorf-Assenheim lädt der katholische Musikverein am Freitag um 18 Uhr zum Martinsumzug ein. Start ist an der Grundschule, Alfons-Legner-Straße. Im Anschluss gibt es im Schulhof ein Martinsspiel.

In Rödersheim-Gronau startet der Martinsumzug startet am Freitag um 18 Uhr nach einer kurzen Besinnung mit Pfarrer Michael Hergl und einem Anspiel der Kinder der Kindertagesstätte St. Angela an der Kirche St. Leo, wo er auch wieder endet.

Die Kirchengemeinde St. Medardus lädt in Mutterstadt zum Umzug am Freitag ein. Start ist um 18 Uhr an der Kirche. Über Rheingönheimer- und Bohligstraße geht es zum Messplatz, wo am Feuer das Martinsspiel stattfindet.

Nach zwei Jahren Pandemie wird in Dudenhofen am Freitag, 11. November, wieder ein Martinsumzug veranstaltet. Los geht’s um 18 Uhr vor dem Rathaus. Der Zug endet auf dem Festplatz, wo das Martinsspiel aufgeführt und das Martinsfeuer abgebrannt wird. Der MGV Cäcilia und die Naseweis-Kita-Kinder gestalten die Feier musikalisch.

Die katholische Kirchengemeinde Hanhofen lädt für Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr, zur Andacht in die Kirche ein. Anschließend um zirka 18 Uhr startet der Martinsumzug vor der Kirche. Die neue Wegstrecke verläuft durch die Raiffeisenstraße, die Alte Landstraße, die Harthauser Straße in die Schillerstraße zum Pfarrheim.

Die katholische Kindertagesstätte Sankt Dominikus in Harthausen veranstaltet am Donnerstag, 10. November, ab 16.30 Uhr eine Wortgottesfeier zu Sankt Martin in der Kirche. Einen Umzug wird es in diesem Jahr nicht geben, weil zum Zeitpunkt der Planung noch nicht klar war, dass die Umleitung durchs Dorf wegen der Baustelle auf der B39 wieder aufgehoben sein wird.

Der Martinsumzug in Berghausen ist am Samstag, 12. November. Startpunkt ist um 17.15 Uhr die Grundschule. Von dort laufen die Kinder mit ihren Laternen zur katholischen Kirche.

In Heiligenstein kommen Eltern und ihre Kinder am Freitag, 11. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche zusammen. Um 17.30 Uhr startet der Martinsumzug, der an der Kita St. Marien endet.

In Mechtersheim wird am Freitag, 11. November, ab 18 Uhr Sankt Martin gefeiert. Vor der Grundschule treffen sich die Schulkinder und der Nachwuchs der Kita St. Laurentius. Die Feier wird vom Musikverein mitgestaltet.

Die Gemeinde Otterstadt initiiert in diesem Jahr wieder den traditionellen Martinsumzug, am Freitag, 11. November. Der Zug mit Feuerwehr, St. Martin auf dem Pferd, Musikvereinsmitgliedern und den Teilnehmern startet um 18.30 Uhr an der Grundschule und verläuft durch die Luitpold-, Quer- und Ringstraße. Das Schauspiel findet am Königsplatz statt. Die Musik steuern der Musikverein und der Schulchor bei. Die Grundschule ruft zum Spenden für die Aktion „Teilen und Helfen“ auf.

Der Martinsumzug der Gemeinde Waldsee ist am Dienstag, 15. November, und hat ein neues Konzept. Demnach beginnt die Veranstaltung um 18 Uhr vor der Grundschule mit den Schulkindern. Dort findet auch das Schauspiel statt, dem sich ein gemeinsames Singen mit den Gasserasslern anschließt. Daraufhin ziehen St. Martin auf dem Pferd, Kinder, Eltern und Musiker durch die Lerchenstraße, Mörschstraße und Berliner Straße zur Sommerfesthalle, wo das Martinsfeuer entzündet wird.

Die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Lingenfeld gestalten den Gottesdienst am Freitag, 11. November, 17.45 Uhr, in der katholischen Kirche. Der Martinsumzug mit den Dorfmusikanten führt danach über Haupt-, Kloster-, Stettenberg-, Hofgraben- und Schulstraße zum Parkplatz der Verbandsgemeinde. Dort brennt das Martinsfeuer, und es werden Martinslieder gesungen.

Der Martinsumzug in Schwegenheim beginnt am Freitag, 11. November, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der protestantischen Kirche. Anschließend bewegt sich der Zug auf den Kerweplatz, wo es ein offenes Feuer geben wird. Gestaltet wird die Feier von der Kita Sonnenstrahl, der Feuerwehr und der Blaskapelle.