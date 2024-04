Thomas Walter, Küchenchef im Landgasthof „Zum Engel“ in Berghausen, zeigt in der am Dienstag ausgestrahlten Kabel1-Fernsehshow „Mein Lokal, Dein Lokal“, was er in den vergangenen 30 Jahren auf seinen Reisen rund um die Welt gelernt hat. Der Koch, Patissier und Hoteldirektor war vor allem in Asien aktiv und bekochte unter anderem den Sultan von Brunei. Außerdem traf er in seiner Karriere auf Persönlichkeiten wie König Charles und Nelson Mandela.

2013 kehrte er zurück und übernahm den Landgasthof in Berghausen, den er zwischenzeitlich schon einmal gepachtet hatte. Zu Jahresbeginn hatte Walter im RHEINPFALZ-Gespräch verdeutlicht, welche große Herausforderung es angesichts der gestiegenen Energiekosten, des Fachkräftemangels und des veränderten Kundenverhaltens ist, das Restaurant am Leben zu halten. „Wenn sich der Sommer nicht als fantastisch entpuppt, dann werde ich es nicht ins nächste Jahr schaffen“, sagte der Restaurantleiter damals.

Bei der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ treten jede Woche fünf Gastronomen gegeneinander an, um das beste Restaurant in der Region zu finden. Sie bekochen und bewerten sich gegenseitig. Am Montag wird die Sendung aus dem Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen ausgestrahlt, weitere Teilnehmer in dieser Woche sind neben Thomas Walter Gastronomen aus Landau, Ellerstadt und Weinheim.