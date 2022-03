Wer auf der L454 von Dannstadt-Schauernheim nach Schifferstadt fährt, weiß: Die Straße ist teilweise ziemlich kaputt und bedarf dringend einer Sanierung. Die will der Landesbetrieb Mobilität ihr noch dieses Jahr gönnen.

Gerade auf der Strecke nach dem Ortsausgang im Ortsteil Dannstadt, vom Münchhofweg bis zu den Aussiedlerhöfen auf der westlichen Seite, ist der Fahrbahnrand in Richtung Schifferstadt marode. Den schlechten Zustand der Landesstraße 454 in diesem Bereich spüren Autofahrer richtiggehend, da sie beim Darüberfahren samt ihrem Wagen ordentlich durchgerüttelt werden. Deshalb weichen viele – sofern kein Gegenverkehr in Sicht ist – gerne ein Stück nach links auf die Gegenfahrbahn aus.

Das soll sich bald ändern. Voraussichtlich Ende Juni lässt der Landesbetrieb (LBM) Speyer die Bagger anrücken, um der Straße die nötige Frischzellenkur zu verpassen. Dabei ist Behördenleiter Martin Schafft zufolge selbstverständlich auch der Vollausbau des „schadhaften 1,5 Meter breiten Seitenbereiches auf einer Länge von rund einem Kilometer“ geplant.

Damit wird es allerdings nicht getan sein. Denn die Straße weist an anderen Stellen ebenfalls Sanierungsbedarf auf. Deshalb wird nach Schaffts Angaben die gesamte Strecke zwischen dem Ortsausgang Dannstadt und der L532 nördlich von Schifferstadt erneuert. „Ausgespart bleibt der Kreuzungsbereich beim Münchhofweg, der von der Ortsgemeinde im Nachgang zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut werden soll“, erläutert der LBM-Chef.

Siebenstellige Ausbaukosten

An diesen Verkehrskreisel wollen die Dannstadt-Schauernheimer die Erschließungsstraße für den zweiten Erweiterungsteil des Gewerbegebiets Dannstadt-Ost anschließen. Ob das klappt, ist derzeit aber offen, da das Land den schon rechtskräftigen Bebauungsplan für die Trasse noch einmal infrage gestellt hat. Ob und wie es mit diesem Vorhaben weitergeht, hängt von einem neuen Artenschutzgutachten ab, das bis August erstellt werden soll. Das Ergebnis dürfte sich auch auf den geplanten Kreisverkehr-Bau auswirken. Falls die Erschließungstrasse scheitert, wäre der Verkehrskreisel an dieser Stelle wenn schon nicht überflüssig, so doch mindestens deutlich weniger sinnvoll.

Zurück zur Sanierung der L454: Die Dauer der Bauarbeiten schätzt Schafft auf voraussichtlich fünf Monate. Die Landesstraße in dieser Zeit nur halbseitig für den Verkehr zu sperren und mithilfe einer Ampellösung für Autofahrer offenzuhalten, sei auf der Strecke zwischen Dannstadt und Schifferstadt nicht möglich. „Aufgrund der Fahrbahnbreite können die Bauarbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“, erklärt er auf Nachfrage. Eine entsprechende Umleitung werde ausgeschildert. Die Arbeiten sollen in drei Bauabschnitten erfolgen, die Kosten für das Erneuern der L454 auf dieser Strecke beziffert er auf ungefähr 2,2 Millionen Euro.