Die Straße, die gerade im Osten Dannstadts entsteht, wird die neuen Gewerbeflächen erschließen. Zudem soll sie die Hauptstraße entlasten. Der erste Abschnitt ist bald fertig, dann soll der zweite Teil folgen. Die Grünen würden das Projekt aber am liebsten stoppen.

Der Plan ist Jahrzehnte alt, nach dem Spatenstich vergangenes Jahr hat er inzwischen sichtbare Formen angenommen. Auf der weitgehend fertigen Straße im ersten Bauabschnitt von der Ried- bis zur Angelstraße in Dannstadt können Anlieger schon wieder mit dem Auto fahren, die Gehwege sind ebenfalls bereits gepflastert. „Wir müssen in der S-Kurve bei der Einmündung der Riedstraße in die Straße Am Bocke noch die letzte Asphaltdeckschicht auftragen. Das wollten wir eigentlich vor einigen Wochen erledigen, doch in der Hitzeperiode war es für diese Arbeiten zu heiß. Deswegen wollen wir sie jetzt Ende Oktober ausführen“, sagte Bauabteilungsleiter Bernd Ziegler von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim bei der Vorberatung im Bauausschuss. Voraussichtlich Anfang November könne der erste Abschnitt der Erschließungsstraße dann für den Verkehr freigegeben werden. „Ansonsten fehlen noch die Begrünung mit Bäumen und Sträuchern sowie einige kleinere Arbeiten“, ergänzte er.

„Ich weiß, dass die Hauptstraße im Moment überbelastet ist“, sagte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Voraussichtlich gegen Ende des Jahres werde der erste Teil fertiggestellt. „Das ist ein Licht am Ende des Tunnels“, sagte sie und drängte darauf, dass die Bauarbeiten für den abschließenden zweiten Teil von der Angelstraße bis zu dem geplanten Verkehrskreisel auf der L454 beim Münchhof nahtlos folgen. „Ich hoffe, dass wir den Ringschluss schnellstmöglich zustande bekommen“, gab sie das Ziel vor.

Viele Abstimmungen nötig

Die Ingenieurverträge für die Planung und Bauabwicklung hat der Rat seinerzeit für das komplette Projekt vergeben. Da das Ende des ersten Abschnitts in Sicht ist, hat er die Expertenbüros nun aufgefordert, ihre Aufgaben für den zweiten Abschnitt in Angriff zu nehmen. So müssen laut Winkelmann die Ausführungsplanung erstellt und das Ausschreiben der Bauarbeiten vorbereitet werden. Außerdem müsse sich die Kommune mit dem Landesbetrieb Mobilität in Speyer abstimmen, was den geplanten Kreisverkehr beim Münchhof betrifft. „Wir müssen eine Baudurchführungsvereinbarung abschließen und klären, wie wir die Kosten aufteilen“, erläuterte sie.

CDU-Fraktionschef Elmar Burkhardt bezeichnete die Zweite Verkehrsachse als Herzensprojekt seiner Partei. Die Christdemokraten seien dankbar, dass es hier vorangeht. „Das größte Ziel ist dabei, den Verkehr von der Hauptstraße auf diese Strecke zu verlagern und alles dafür zu tun, dass das Projekt so schnell wie möglich weitergeht“, sagte er. Das sah auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Marc Hauck so. Es gelte, die Arbeiten für den angestrebten Ringschluss zügig voranzutreiben, damit die Hauptstraße endlich entlastet werde.

Die Grünen bedauern, zu spät in den Rat gekommen zu sein

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Mit diesem Bild beschrieb SPD-Fraktionsboss Uwe Schölles das Vorhaben und die damit verbundene Erweiterung des Gewerbegebiets Dannstadt-Ost. Denn neben der Entlastung der Hauptstraße biete das Areal örtlichen Unternehmen die Gelegenheit, sich zu erweitern und Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Grünen bedauerten derweil, erst in den Ortsgemeinderat gewählt worden zu sein, nachdem die maßgeblichen Beschlüsse schon gefasst oder zumindest zu weit gediehen waren, um das Projekt noch zu verhindern. Ralf Klein hielt die Entscheidungen für den Bau zusätzlicher Gewerbeflächen in dieser Dimension für falsch und unverantwortlich gegenüber der Umwelt und kommenden Generationen. „Man kann nicht einerseits für Klimaschutz sein und andererseits ständig neue Gewerbegebiete ausweisen sowie neue Straßen bauen“, sagte er. Doch Fehler ließen sich korrigieren. Er warb dafür, wenigstens auf den zweiten Bauabschnitt zu verzichten, zumal er die Entlastung der Hauptstraße bezweifle. Das Gewerbegebiet werde nämlich auch einigen Verkehr verursachen.

Burkhardt stimmte dem insofern zu, als dass Klimaschutz ein wichtiges Thema sei. Darauf könne jedoch nur Einfluss nehmen, wer wirtschaftlich stark sei. Hauck hob die Bedeutung der Gewerbesteuereinnahmen für die Ortsgemeinde hervor. Bauabteilungsleiter Ziegler erinnerte daran, dass im Bebauungsplanverfahren dem Umweltschutz Rechnung getragen wurde und alle Auflagen erfüllt würden.