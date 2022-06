Ein Mann hat in einem Supermarkt am Dienstag gegen 14 Uhr in der Albert-Einstein-Allee in Waldsee Kekse verzehrt und Mezzo Mix getrunken. Laut Polizei wurde er aggressiv, als ihn eine Mitarbeiterin darauf ansprach. Der Mann verließ den Supermarkt, ohne die Lebensmittel zu bezahlen. Eine Polizeistreife entdeckte den Mann im Ort und stellte seine Personalien fest. Bei der Überprüfung kam heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht. Wegen des Ladendiebstahls erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren.