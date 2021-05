Zu sehr gelockt haben einen 18-Jährigen wohl ein paar Kopfhörer in der Warenauslage eines Supermarkts in Mutterstadt. In der Elektronikabteilung nahm er sie laut Polizeibericht aus dem Regal, ging damit weiter in die Spielzeugabteilung und steckte diese dort in die Tasche seines Kapuzenpullovers. Beobachtet wurde er dabei vom Ladendetektiv, der die Polizei involvierte. Die Folgen: Die Kopfhörer im Wert von zirka 23 Euro blieben im Supermarkt, gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.