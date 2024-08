Als Sigrid Schultz zuletzt in ihren Garten ging, entdeckte sie unter einem Blatt eine verdrehte Schlangengurke. Sie passt perfekt in die Kategorie „kurios gewachsenes Gemüse“ bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade. Sehen Sie selbst!

Seit Sigrid Schultz nicht mehr berufstätig ist, kümmert sich die 70-Jährige vermehrt um den Garten. Vor zehn Jahren war es noch hauptsächlich die Aufgabe ihres Mannes. Auf schätzungsweise 150 Quadratmetern baut sie Tomaten, Bohnen, Salat, Kohlrabi und eben Gurken an. Dieses Jahr nennt sie zwei Schlangengurken-Pflanzen ihr Eigen. Sie wachsen an einem Gitter in die Höhe.

Die verdrehte Schlangengurke sei zwar nicht besonders groß, aber kurios, findet Sigrid Schultz. Da geben wir ihr recht. Das Gemüse, das in ihrem Garten wächst, nutzt sie hauptsächlich für sich und ihren Mann sowie ihre Tochter und deren Familie.

Vorteil: „Ich weiß, wo mein Gemüse herkommt“

Sigrid Schultz macht am Gärtnern besonders Spaß, dass sie die Tür hinaus gehen und frisches Gemüse und Kräuter zum Kochen direkt aus ihrem eigenen Beet holen kann. „Ich weiß, was ich habe und wo es herkommt“, sagt die Römerbergerin.

Und was passiert nun mit der verdrehten Schlangengurke? „Ich habe sie fotografiert und dann hat sie mein Enkel vertilgt“, sagt Schultz und lacht. Dem Neunjährigen hat die Gurke nach ihren Angaben sehr gut geschmeckt.

Gartenolympiade

Egal ob riesige Bananenstauden, schwere Kürbisse, lange Bohnen oder Äpfel mit lustiger Form – bei der zehnten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wir suchen besonders schweres, großes oder kurios gewachsenes Obst oder Gemüse sowie exotische Pflanzen. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de oder unter 06232 130742 und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Es kann auch gerne ein Foto mitgeschickt werden. Außerdem soll beschrieben werden, um welches Obst oder Gemüse oder um welche Pflanze es sich handelt und was das Besondere daran ist. Auszeichnungen und Preise gibt es in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“.