Ran an die Nadeln und bitte viele kleine Korallen häkeln! Darum bittet das Team der Mutterstadter Gemeindebibliothek. Jedes kleine Kunstwerk aus Wolle wird im Baden-Badener Frieder-Burda-Museum ausgestellt und Teil von etwas ganz Großem.

Viele kleine Korallen können Großes bewirken: In unseren Weltmeeren sind sie wichtige Organismen. Doch sie sind in Gefahr. Um darauf aufmerksam zu machen, haben die australischen Schwestern Margaret und Christine Wertheim die Kunstaktion „Häkeln für die Weltmeere“ ins Leben gerufen, an der sich die Mutterstadter Bibliothek beteiligt. So können viele kleine Korallen aus Wollresten auch Großes bewirken.

Jede gehäkelte Koralle wird Teil des Kunstprojekts „Crochet Coral Reef“ der Wertheim-Schwestern, das ab 29. Januar 2022 im Frieder-Burda-Museum zu sehen sein wird. Die Ausstellung zeigt erstmals in Deutschland ihr Gesamtwerk, informiert das Museum. Korallenriffe mit ihren leuchtenden Farben, den in sich verwobenen und verwickelten Formen und sich krümmenden und kräuselnden Oberflächen sind das zentrale Thema der beiden, die als Naturwissenschaftlerinnen die Ästhetik mathematischer Theorien und biologischer Phänomene analysieren. Hierfür haben sie 2005 das „Institute for Figuring“ in Los Angeles gegründet. Es dient dazu, das öffentliche Verständnis für die ästhetischen Dimensionen von Wissenschaft, von Mathematik und Technik zu fördern – und dabei zugleich auf die Belange von Natur und Umwelt aufmerksam zu machen, ist in der Ausstellungsankündigung zu lesen.

Passt zu Fairtrade-Gemeinde Mutterstadt

In ihren Arbeiten verbinden die Schwestern die traditionelle Handarbeitstechnik des Häkelns mit den Schönheiten maritimer Ökosysteme und ihren komplexen algorithmischen Strukturen. Dabei können sich alle, die fleißig häkeln wollen, daran beteiligen, sodass dann ein kollektives Gesamtkunstwerk entsteht, das zugleich für die bedrohten wie versteckten Schönheiten der Ozeane sensibilisieren soll.

Das Team der Gemeindebibliothek Mutterstadt macht an der kreativen Kunstaktion aus voller Überzeugung mit, sagt die Leiterin Birgit Bauer. Eine Mitarbeiterin habe aus der Handarbeitszeitschrift Burda, die Teil des Zeitschriftenbestands ist, von der Aktion erfahren. „Wir alle vom Team fanden das eine tolle Idee. Es passt zu Mutterstadt als Fairtrade-Gemeinde, und zudem ist Häkeln auch sehr im Trend“, sagt Birgit Bauer. Ab Montag, 23. August, startet die Aktion offiziell, doch schon jetzt liegen die Häkelanleitungen zum Mitnehmen aus. „Es gibt eine für Kinder und eine für Erwachsene“, erklärt die Leiterin. So sollen bis zum 29. Oktober ganz viele Korallen aus bunten Wollresten entstehen. Die werden dann zunächst in der Bücherei in einem Schaukasten – dekoriert wie eine Unterwasserwelt – ausgestellt und dann nach Baden-Baden ins Burda-Museum geschickt, wo sie ausgestellt werden. Denn: „Mit jedem eingesendeten Korallenobjekt ist eine Geldspende zur Rettung der Weltmeere verbunden“, erläutert Birgit Bauer.

Noch Fragen?

Infos gibt es bei der Gemeindebibliothek Mutterstadt, Ludwigshafener Straße 3, Telefon 06234/946494, E-Mail gemeindebibliothek@mutterstadt.de, Homepages: www.gemeindebibliothek-mutterstadt.de, www.museum-frieder-burda.de und www.crochetcoralreef.org