Heulen etwa bei einem Probealarm die Sirenen, läuft es Roland Schäfer heute noch eiskalt den Rücken herunter. So sehr hat sich das Signal in sein Gedächtnis eingebrannt. 1937 ist er in Ludwigshafen auf die Welt gekommen, ein Teil seiner Kindheit war geprägt von Bombenangriffen, Entbehrungen und persönlichen Schicksalsschlägen.

Roland Schäfer wuchs in der Roonstraße auf. Es war die Einflugschneise der alliierten Bomber, deren Ziele in den Bombennächten 1943 bis 1945 die Firmen Giulini, Raschig