Die Fahrbahnerneuerung an der K28 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof beginnt laut Landesbetrieb Mobilität am Montag, 8. November, unter Vollsperrung. Um die Behinderung für den Verkehr möglichst gering zu halten, werde die Sanierung in vier Bauabschnitten erfolgen. Die ersten beiden Abschnitte werden noch in diesem Jahr, die Abschnitte drei und vier im kommenden Jahr umgesetzt, teilt der LBM mit. Der erste Bauabschnitt betrifft die Waldstraße vom Ortsausgang Mutterstadt bis zum Kreisverkehrsplatz an der L524. Die Vollsperrung wird etwa zwei Wochen bestehen. Der zweite Abschnitt betrifft ab etwa 22. November die rund 150 Meter lange Strecke der Waldstraße vom Kreisel L524/ K28 bis zur bereits neu asphaltierten Anbindung an das Gewerbegebiet Süd 2. Umleitungen werden jeweils ausgeschildert. Die Baukosten belaufen sich auf rund 460.000 Euro.