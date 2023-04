Beim Konzert „Dances“ der Kreismusikschule am Samstag, 13. Mai, 18 Uhr, treten 130 Schüler auf. Erklingen werden Tanzmusiken aus aller Welt – vom Rondo über Walzer und Tango bis hin zur flotten Samba. Mitwippen erlaubt.

Zu Gast ist die Kreismusikschule für ihr Frühlingskonzert im Palatinum Mutterstadt. Von den 130 musizierenden Schülerinnen und Schüler haben vor allem die sechs Schlagzeuger „alle Hände voll zu tun“, heißt es in er Ankündigung. Ein besonderer Höhepunkt werde die sinfonische Uraufführung eines „Ragtimes“ der russischen Komponistin Olga Magidenko. Mitwirkende Ensembles sind laut Kreisverwaltung das Jugendsinfonieorchester und das Bratschenorchester „Bratschenpower“ unter der Leitung von Hiltrud Wies und das Streichervororchester mit Leiterin Theresia Segeth-Durcok.

Karten können im Vorverkauf zu einem Betrag von sechs Euro (ermäßigt vier Euro) an folgenden Stellen erworben werden: Lindenapotheke in Limburgerhof (Bruchweg 2), Kronenapotheke in Mutterstadt (Ludwigshafener Straße 10) und Tanzschule Nagel in Mutterstadt (An der Fohlenweide 13). Weitere Karten können auch an der Abendkasse im Palatinum Mutterstadt ab 17 Uhr erworben werden. Der Saal wird bereits um 17.30 Uhr geöffnet.