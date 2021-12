Das neue Kreisjahrbuch ist da. Vorgestellt haben es der Leiter des Kulturbüros, Paul Platz, und der Kreisbeigeordnete Manfred Gräf (CDU). Band 38 der Reihe sammelt wieder Texte aus dem gesamten Kreis zu Kultur und Geschichte, zu Naturschutz und Naturwissenschaften. Das vorherrschende Thema aber ist der Tod.

In diesem 38. Kreisjahrbuch spiegelt sich die aktuelle Lage – Krankheit und Tod – wider, obwohl das nicht unbedingt Absicht des Redakteurs und Leiters des Kulturbüros, Paul Platz, war. Über epidemische Krankheiten in den letzten Jahrhunderten geht es gleich im ersten Artikel „Zwischen Pest und Cholera“ von Klaus Lohrbächer. Er zeigt auf, wie in der Vergangenheit mit Krankheiten umgegangen wurde, beziehungsweise was der Bürger- und Ärzteschaft darüber bekannt war. Bei der derzeitigen Pandemie wissen wir, dass ein Virus die Krankheit auslöst, dass und wie man die Verbreitung eindämmen kann. Vom „Englischen Schweiß“ im 15/16. Jahrhundert weiß man bis heute nicht, was das eigentlich für eine Krankheit war, die Epidemie kam einfach und wütete.

Nachdenklicher Ton des Buches

Wegekreuze, alte Grabsteine und Friedhöfe bestimmen den dieses Mal sehr nachdenklich geratenen Charakter des Buchs. Dazu gehört auch die Erinnerung an einen Pionier der Journalistenausbildung, Adolf Koch aus Mutterstadt (1855–1922), der wohl wegen seiner rustikalen Mutterstadter Art und seiner Zugehörigkeit zum Judentum als Akademiker unter Akademikern in Heidelberg nicht wohlgelitten war. Zum nachdenklichen Ton des Buchs gehört aber auch der Nachruf auf den in diesem Jahr verstorbenen Journalisten Matthias Spindler aus Waldsee, Historiker und Jazz-Spezialist. Spindler wurde bekannt durch seine Radioreihe mit Bill Ramsey – und für die geschichtsversierten Pfälzer durch sein Maßstäbe setzendes Werk „Die Revolverrepublik am Rhein“.

Corona veränderte die Arbeit der Ludwigshafener Werkstätten und die Arbeit der Nahverkehrsplaner. Beim Text vom Kreisexperten für Öffentlichen Nahverkehr, Bernd Baginski, lohnt sich ein Blick auf die präzisen und witzigen Illustrationen von Vienna Lynn Baginski, seiner Tochter.

Naturthemen und Krimi

Wie ein Theaterstück zu einer Baumpflanzaktion in Maxdorf führte, wie man dem austrocknenden Schifferstadter Wald zu mehr Wasser verhalf und den Insekten zu mehr Platz, zeigen weitere Texte des Kreisjahrbuchs. Erklärt wird darin auch wie „Eh-da-Flächen“ funktionieren. Lebendige Artikel zum Thema Natur lösen die düsteren ab. Und wer nicht nur auf Bio und Biologie steht: Reiner Kober aus Fußgönheim hat ein Spiel erfunden, mit dem man sich chemische Formeln einprägen kann

Schließlich der Bereich Kultur, wie immer darin ein Krimi von Harald Schneider. Im Mittelpunkt steht aber der Otto-Ditscher-Preis für Buchillustration 2021. Gekürt wurde dieses Jahr Klaus Zolondowski aus Berlin, der aktuell ein großes Werk herausgibt. Er hat jahrelang (Un-)Kräuter, die wild in Berlin wachsen, aquarelliert und beschrieben – ein Zwei-Kilo-Werk ist entstanden.

Vielfalt im Landkreis

Erneut will das Kreisjahrbuch die Vielfalt des Rhein-Pfalz-Kreises abbilden und lädt zum Schmökern ein. Ein mögliches Weihnachtsgeschenk? Das Buch ist ab sofort im Kreishaus, in den Stadt-, Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen und in diversen Buchhandlungen zum Preis von 9,50 Euro erhältlich.