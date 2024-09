Seit 60 Jahren ist der Rhein-Pfalz-Kreis freundschaftlich mit Südtirol verbunden. Genauer gesagt mit den Gemeinden Naturns, Schnals, Martell und Schlanders. Diese Partnerschaft steht im Mittelpunkt des Kreisempfangs am Samstag in der Sommerfesthalle in Waldsee.

Die Kreisverwaltung verspricht für dieses Jahr „einen etwas anderen Kreisempfang“. Statt des sonst üblichen formellen Rahmens soll es diesmal zünftig zugehen. In lockerer Atmosphäre soll auf die Partnerschaft mit den Südtiroler Gemeinden angestoßen werden.

Die Partnerschaft entstand laut Informationen der Kreisverwaltung noch bevor es den Rhein-Pfalz-Kreis überhaupt gab. Der ehemalige Landkreis Speyer begründete 1964 eine Partnerschaft mit den Gemeinden Martell und Schlanders. Im gleichen Jahr verschwisterte sich der ehemalige Kreis Ludwigshafen mit den Gemeinden Naturns und Schnals. Im Zuge der rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform von 1969 ging der Kreis Speyer im Kreis Ludwigshafen auf. 2004 bekam dieser wiederum den Namen Rhein-Pfalz-Kreis.

Doch trotz aller Reformen und Umbenennungen – die Verbindungen nach Südtirol blieben. Und laut Kreis wurde die Partnerschaft sogar zu einer Erfolgsgeschichte. Gegenseitige Besuche von Musik- und Sportvereinen seien an der Tagesordnung. Aber auch die Politik sowie Feuerwehren und Privatleute zieht es immer wieder in die jeweilige Partnerregion.

Diese besondere Beziehung soll nun am Samstag in Waldsee gefeiert werden. Als Höhepunkt des Abends verspricht die Kreisverwaltung den Auftritt der Gruppe Oberwind aus dem Vinschgau, die mit volkstümlicher Musik aus der Feder von Komponisten wie Mathias Rauch, Ernst Mosch und Gottlieb Weißbacher die Gäste unterhalten will.

Der Eintritt zum Kreisempfang ist frei. Die Feuerwehr Waldsee bietet Speisen und Getränke zum Verkauf an.

Termin

Kreisempfang, 28. September, 19 Uhr, Sommerfesthalle Waldsee.