Herbstzeit ist Pflanzzeit. Das zeigt sich auch am Hochdorfer Verkehrskreisel in der Böhler Straße, an dem aktuell eifrig gewerkelt wird. Die Schotterwüste soll einer naturnahen Staudenlandschaft weichen, die wertvoll für Insekten und andere Tiere ist. Und nach dem Projekt ist noch nicht Schluss.

Die Planung begann bereits im Frühjahr, nachdem Hochdorf-Assenheims Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) auf Diplom-Biologin Christiane Brell aus Dudenhofen zugekommen war. Er wollte