Die Schwimmbäder des Rhein-Pfalz-Kreises haben an den kommenden Feiertagen im Mai und im Juni abweichende Öffnungszeiten. Das Aquabella in Mutterstadt ist laut Mitteilung der Kreisverwaltung an Christi Himmelfahrt (18. Mai), Pfingstsonntag (28. Mai) und Pfingstmontag (29. Mai) jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet, an Fronleichnam (8. Juni) von 10 bis 19 Uhr. Dieselben Öffnungszeiten gelten an den jeweiligen Feiertagen auch für die Sauna. Das Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim ist an Christi Himmelfahrt von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, die Sauna von 11 bis 17.30 Uhr. An Pfingstsonntag, Pfingstmontag und Fronleichnam sind Bad und Sauna jeweils von 11 bis 17.30 geöffnet. Das Kreisbad Schifferstadt und seine Sauna sind an Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An Fronleichnam öffnet das Hallenbad von 10 bis 18 Uhr, die Sauna von 10 bis 17 Uhr.