Das Aquabella in Mutterstadt hat den Auftakt gemacht, ab Freitag öffnet der Rhein-Pfalz-Kreis nun auch seine Bäder und Saunen in Maxdorf und Schifferstadt. Natürlich gelten die Corona-Regeln. Nur Römerberg schaut in die Röhre – noch.

Die erste Hitzewelle des Jahres – und Schwimmfans und Wasserratten im Rhein-Pfalz-Kreis müssen nicht mehr auf dem Trockenen sitzen. Seit einigen Tagen hat der Freibereich des Aquabella in Mutterstadt nach der langen Corona-Pause wieder geöffnet, weil er coronakonform erreicht werden kann. Die übrigen Kreisbäder blieben allerdings vorerst geschlossen, da es sich um keine klassischen Freibäder handelt, sondern um Hallenbäder mit Außenbereichen – so lautete die Begründung der Kreisverwaltung. Doch mit den weiteren Lockerungen können ab Freitag, 18. Juni, nun auch die Kreisbäder in Maxdorf und Schifferstadt öffnen. Außerdem haben die Saunen der Einrichtungen geöffnet.

Wie im Vorjahr gibt es laut Kreisverwaltung jedoch bestimmte Vorgaben der Hygieneverordnung zu beachten. So gibt es Zeitfenster, die die Besucher buchen können, die Anzahl der Besucher ist für jedes Zeitfenster begrenzt. Um das Limit nicht zu überschreiten und den Einlass zu entzerren, können Online-Tickets gebucht werden. An der Kasse gibt es ein kleines Restkartenkontingent. Kassenschluss ist eine Stunde vor Ende des jeweiligen Zeitfensters, Badeschluss 30 Minuten vor Ende des jeweiligen Zeitfensters. Zwischen den Zeitfenstern wird das Bad gereinigt und desinfiziert.

Ins Schwimmbad kommt man derzeit nur mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einem Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine durchgemachte Corona-Infektion, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre benötigen keinen Testnachweis.

Keine Maske beim Schwimmen

Wichtig: Die Schwimmbäder haben keine eigene Teststation, die Besucher müssen einen Testnachweis daher selbst mitbringen. Ebenfalls wichtig: Wegen der sinkenden Inzidenzwerte können sich Änderungen bei den gesetzlichen Vorgaben ergeben. Beim Schwimmen besteht keine Maskenpflicht, jedoch überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, wie beispielsweise im Kassenbereich oder in den Umkleidekabinen.

In Mutterstadt, Maxdorf und Schifferstadt können Wasserfreunde nun wieder aktiv werden. Das Hallenbad in Römerberg wird voraussichtlich erst nach den Sommermonaten geöffnet. Als Grund gibt die Kreisverwaltung allerdings nicht die Corona-Pandemie an – sondern die aktuelle Personalsituation.

Im Netz

www.kreisbaeder.de