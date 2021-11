Simone Lobocki aus Bobenheim-Roxheim ist einstimmig zur neuen Vorsitzenden der FWG Rhein-Pfalz-Kreis gewählt worden. Der bisherige Vorsitzende Dieter Weißenmayer aus Schifferstadt trat nicht mehr an und gab den Vorsitz nach über sechs Jahren in jüngere Hände ab.

Die 41-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte Simone Lobocki, in ihrem Wohnort Beigeordnete, war bisher Stellvertreterin. Sie erfülle mit ihrer Erfahrung die Voraussetzung für eine längerfristige kontinuierliche Weiterentwicklung der Kreis-FWG, heißt es in der Mitteilung der Gemeinschaft. Ein gefüllter Terminkalender sollte nicht Herr über seine Person sein, sondern umgekehrt – so begründete Dieter Weißenmayer seinen Entschluss, nicht mehr zu kandidieren. Als Beirat der FWG Schifferstadt bleibe er aber Bestandteil des erweiterten Vorstandes und weiterhin Mitglied des Kreistages.

Neuer erster Stellvertreter ist nun Thomas Angel, Bürgermeister von Rödersheim-Gronau, der bisher Geschäftsführer war. Wiedergewählt wurden Bernd Johann, Beigeordneter aus Böhl-Iggelheim, als zweiter Stellvertreter sowie Hildegard Gantner aus Otterstadt als Schatzmeisterin. Schriftführer sowie Geschäftsführer würden zu einem späteren Zeitpunkt neu gewählt. Die Kasse wird in den nächsten drei Jahren von Elke Becker und Michaela Gropp-Klein geprüft.

Jürgen Jacob, Fraktionsvorsitzender der FWG im Kreistag, berichtete über Sitzungen und inhaltliche Schwerpunkte des Gremiums.

Wahl auch bei FWG Schifferstadt

Während Dietrich Weißenmayer bei der Kreis-FWG als Chef „abtrat“, ist er bei den Vorstandswahlen der Schifferstadter FWG als Vorsitzender wiedergewählt worden. Marion Schleicher-Frank ist als Stellvertreterin bestätig worden, teilt Weißenmayer mit. Schatzmeister ist Berti Leibel, Schriftführer Franz-Josef Kolb. Als Beirat wurden gewählt Roswitha Leydecker, Eva Neff, Erwin Fischer und Patrick Kunz. Alle Wahlen seien einstimmig erfolgt.