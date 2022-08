Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstag auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip hat die Polizei nicht nur Temposünder erwischt. Die Beamten standen nach eigenen Angaben zwischen 11.30 und 13 Uhr Höhe des Campinggebiets. 18 Fahrer hielten sich nicht an die erlaubten 50 Kilometern pro Stunde, der schnellste wurde mit 85 Kilometern pro Stunde geblitzt. Er muss den Angaben zufolge mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt rechnen. Während der Kontrolle fiel den Polizisten ein 20-Jähriger mit drogentypischen Ausfallerscheinungen auf, ein Drogenschnelltest schlug an. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem war ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden. Sein Führerschein wurde sichergestellt, gegen ihn wird ermittelt.