Die Polizei hat am Freitagmittag auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dudenhofen und Speyer zwei Kleinkrafträder gestoppt. Die 15- und 16-jährigen Fahrer waren mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde unterwegs, obwohl ihre Fahrzeuge technisch auf 25 Kilometer pro Stunde begrenzt sein müssten. Da beide nur eine Mofa-Prüfbescheinigung hatten, leiteten die Polizeibeamten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Kleinkrafträder wurden vor Ort sichergestellt, und die Jugendlichen wurden laut Mitteilung anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.