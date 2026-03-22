Speyer / Dudenhofen Kontrolle: Polizei stoppt Jugendliche

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Die Polizei hat am Freitagmittag auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dudenhofen und Speyer zwei Kleinkrafträder gestoppt. Die 15- und 16-jährigen Fahrer waren mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde unterwegs, obwohl ihre Fahrzeuge technisch auf 25 Kilometer pro Stunde begrenzt sein müssten. Da beide nur eine Mofa-Prüfbescheinigung hatten, leiteten die Polizeibeamten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Kleinkrafträder wurden vor Ort sichergestellt, und die Jugendlichen wurden laut Mitteilung anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

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