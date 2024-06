Ralf Marohn bleibt Bürgermeister in Neuhofen . Der Kandidat der FDP setzte sich gegen Melanie Hieb (SPD) durch. Unterm Strich war es eine deutliche Angelegenheit. Auf Marohn entfielen bei einer Wahlbeteiligung von 64,4 Prozent 74,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. „Ich bin sehr zufrieden und fühle mich bestätigt. Mit einer Gegenkandidatin ist das sogar noch einmal eine zusätzliche Bestätigung“, freute sich Marohn. Er war 2017 als Nachfolger von Gerhard Frey zum ersten Mal als Bürgermeister von Neuhofen gewählt worden. 2019 hatte er als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel 77,8 Prozent der Stimmen erhalten. Das Votum in diesem Jahr sei ein klares und starkes Signal. „Damit lässt sich gut arbeiten.“ Melanie Hieb, auf die 25,4 Prozent der Stimmen entfielen, hatte sich nach eigener Aussage selbstverständlich etwas mehr erhofft. „Aber ich kann damit leben“, sagte Hieb, die Gleichstellungsbeauftragte bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen ist.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

