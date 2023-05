Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Lockdown am Mittwoch mit neuen Corona-Regeln wirft überall im Land Pläne über den Haufen. Auch die der Kommunalverwaltungen im Frankenthaler Umland. In Schulen und Rathäusern jagt eine Krisensitzung die nächste, und Mandatsträger diskutieren, ob sie sich noch zu Gremiensitzungen treffen dürfen.

Was passiert in den Schulen?

Bis einschließlich Freitag, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, sind Kinder und Jugendliche von der Pflicht, in die Schule zu gehen,