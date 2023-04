Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Maria Räch in ihr Büro im Waldseer Rathaus radelt, macht sie das nicht, weil sie Radfahren so toll findet – sie ist eher die Schwimmerin. Sie steigt für die Umwelt auf den Drahtesel und auch, um ein Vorbild zu sein. Denn als neue Klimaschutzmanagerin bringt sie die Verbandsgemeinde Rheinauen in Sachen Nachhaltigkeit auf Vordermann.

„Mein Ziel war und ist es, das Bewusstsein in der Bevölkerung für Nachhaltigkeit, vor allem im Bereich Klimaschutz und Umwelt, zu stärken, um klimafreie und klimaneutrale Wege