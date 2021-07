Ein dreijähriges Mädchen ist am Altrhein in Bobenheim-Roxheim von einem Hund angegriffen und verletzt worden. Wie die Frankenthaler Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag, 21. Juni. Das Mädchen hatte demnach mit seinem Vater am Gondelfestplatz Steine ins Wasser geworfen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Schotterweges ließ eine Frau ihren nicht angeleinten Hund im Wasser schwimmen. Als sich das Mädchen beim Steinesammeln dem Hund näherte, biss das Tier zu. Die Dreijährige erlitt Risswunden an Fuß, Schulter und Gesäß. Die Hundehalterin soll den Angaben zufolge nur „sorry, sorry“ gesagt haben. Als der Vater, der sein Kind sofort in eine Klinik in Ludwigshafen verbrachte, später an den Tatort zurückkehrte, waren die Frau und ihr Hund nicht mehr dort. Dem Kind geht es nach Polizeiangaben mittlerweile besser.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt und mit rund 1,80 Meter auffallend groß, blonde lange Haare. Ihr Hund ist groß und schwarz, eventuell Rasse Cane Corso (italienische Dogge). Auch der Halter eines Wohnmobils, der bei der Erstversorgung des Mädchens geholfen hat, wird gesucht. Er soll sich in einer ausländischen Sprache, eventuell Holländisch, mit der Hundebesitzerin unterhalten haben. Die Polizei vermutet, die beiden könnten gemeinsam auf der Durchreise einen Zwischenstopp am Altrhein eingelegt haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.

Dass die RHEINPFALZ erst jetzt von dem Vorfall erfahren hat, begründet die Polizeiinspektion Frankenthal damit, dass die Anzeige des Vaters in Ludwigshafen aufgenommen worden sei. Es habe einige Tage gedauert, bis die Unterlagen in Frankenthal angekommen seien.