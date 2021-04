Eine Verletzung am Unterschenkel hat ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall im Gewerbegebiet An der Fohlenweide in Mutterstadt am Donnerstag erlitten. Nach Angaben der Polizei passierte das Kind gegen 17 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg die Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes. Ein Autofahrer, der den Parkplatz verlassen wollte, habe das Mädchen übersehen, das mit dem Pkw zusammenstieß. Der Rettungsdienst hat es in ein Krankenhaus gebracht.