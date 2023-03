Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwann muss Schluss sein. Für Klaus Beyerle gilt das in Sachen Arbeitsleben etwas früher. Planmäßig. Der Leiter der Jugendstrafanstalt Schifferstadt verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Nachfolge ist geregelt, was ihn beruhigt. Langweilig wird ihm nicht. Dafür hat er zu viele Pläne.

Klaus Beyerle geht es beim Gedanken an den Ruhestand gut. Das sagt er, und man darf es ihm auch guten Gewissens glauben. Er lacht sehr viel beim letzten Gespräch, das er als Leiter