Es geht ein bisschen voran, was die Planungen für neue Kitas in Römerberg betrifft, welche die angespannte Betreuungssituation im Ort verbessern sollen. Der Ortsgemeinderat hat nun Aufträge vergeben.

Für die nötigen Umbauten in der geplanten provisorischen eingruppige Kita Tafelsbrunnen zwischen Berghausen und Speyer sind Aufträge an verschiedene Handwerksfirmen gegangen: Gut 12.700 Euro kostet die Sanitärinstallation, rund 5500 Euro die Elektroinstallation, rund 2700 Euro die Malerarbeiten und 3500 Euro die Trockenbauarbeiten. Bis zu 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren sollen in ein paar Monaten in dem Provisorium betreut werden können. Laut Bürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) wird es voraussichtlich eine Vollzeit-Erziehungskraft und zwei Halbtagskräfte geben. Es liefen derzeit die Gespräche mit Bewerberinnen.

Ebenfalls vergeben hat der Rat Planungsaufträge an verschiedene Ingenieurbüros für die fünfgruppige Kita neben der Berghausener Grundschule, die wohl frühestens 2025 in Betrieb gehen kann.