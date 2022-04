Dank Spenden haben die Kinder im protestantischen Kindergarten in Altrip eine neue Schaukel bekommen. Auf dem weitläufigen Außengelände tut sich darüber hinaus noch einiges, damit die Kinder mehr Möglichkeiten zum Spielen haben.

Die frühere Schaukel musste aus Sicherheitsgründen weichen: „Sie war schon in die Jahre gekommen“, berichtet Pfarrer Alexander Ebel. Ein Ersatz wurde bei der Herstellerfirma Seibel in Hinterweidenthal gefunden. Von der Bestellung bis zur Lieferung hatte es noch ein paar Monate gedauert. Aber der Aufbau ging schnell und die Schaukel wird jetzt von den Kindern begeistert genutzt.

Als Glücksfall erwies sich der Kontakt eines Mitglieds des Presbyteriums zur BB-Bank in Ludwigshafen, der das Projekt in der Filiale vorgestellt hatte. Dort stieß die Anfrage auf eine positive Resonanz: „Wir unterstützen sehr gerne Kindereinrichtungen“, berichtet Filialdirektorin Beate Olschinka. Die Bank übernahm von den Gesamtkosten in Höhe von rund 5000 Euro einen Anteil von 2300 Euro. Die restlichen 2700 Euro kamen von der Ortsgemeinde Altrip.

Ein Podest für die Kinder

Beim Ortstermin auf dem Kindergartengelände am Donnerstag bedankte sich Pfarrer Ebel bei Beate Olschinka und Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos). Pfarrer Ebel hob die gute Zusammenarbeit zwischen der Kommune und dem Kindergarten hervor: „Dafür sind wir sehr dankbar!“

Auch die Eltern bringen sich sehr engagiert auf dem Kindergartengelände ein, betonte Ebel. So hatten die Mitglieder des Elternausschusses die Initiative ergriffen und ein Podest aus Holz geplant, das um einen Baum herum aufgebaut wurde und für die Kinder genutzt werden kann. Beim Aufbau wurden sie noch von weiteren Eltern unterstützt.

Zudem hatten die Eltern noch die Idee, mobile Kinderküchen aus Holz selbst herzustellen, die auf dem Gelände verteilt wurden. Auch ein Kletterhäuschen hatten Ehrenamtliche wieder auf Vordermann gebracht, nachdem es lange Zeit wegen Sanierungsbedarfs gesperrt war. „Toll“, freute sich der Pfarrer über das Engagement und kündigte an, dass es als Dankeschön einen Begegnungsabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus geben wird. Dazu werden die aktiven Eltern und die Mitglieder des Presbyteriums eingeladen, um sich kennenzulernen.

Neue Leitung für die Kita

„Elternarbeit ist immer zu befürworten. Sie bringen günstig vieles schnell voran – ein tolles Engagement“, sprach auch Ortsbürgermeister Mansky dem Kindergarten ein Lob aus. Die Eltern werden auch weiterhin auf dem Gelände aktiv bleiben, denn es gibt noch eine Hügellandschaft zum Klettern und Rutschen, die sich zurzeit in der Sanierung befindet.

Das Kindergartengelände wird im Sommer auch nach zweijähriger Corona-Pause wieder Veranstaltungsort der Ferienspielaktion der protestantischen Kirchengemeinde werden, kündigte Pfarrer Ebel an. Dass 2022 ein sehr bewegtes Jahr ist, zeigt auch, dass es einen Wechsel in der Leitung gab. Nach 38 Jahren Tätigkeit wurde Jasmin Mathes im Januar verabschiedet. Ihre Nachfolgerin wird für Juli erwartet.