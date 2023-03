Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer ein Beispiel dafür sucht, wo EU-Regelungen zu Verdruss am europäischen Projekt führen können, der wird im Vergaberecht fündig: Weil die geschätzten Kosten für Architektenleistungen beim Bau einer fünfgruppigen Kita in Berghausen einen Grenzwert übersteigen, muss der Auftrag europaweit ausgeschrieben werden – was das Projekt wiederum teurer macht und verzögert..

Den Bau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Nachbarschaft zur Grundschule in Berghausen plant die Ortsgemeinde schon seit Jahren. Über die Bauweise