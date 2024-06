Prominenter Besuch beim Sommerfest des Kinderhospizes Sterntaler am Samstag, 22. Juni: Sterntaler-Botschafter und Alphaville-Sänger Marian Gold kommt mit Keyborder Carsten Brocker und will drei Lieder zum Besten geben. Das Fest, mit dem auch 15 Jahre stationäres Kinderhospiz und 20 Jahre ambulante Kinderkranken- und Intensivpflege gefeiert wird, beginnt um 11 Uhr. Um 13 Uhr findet die offizielle Begrüßung auf der großen Bühne statt. Moderieren wird Astrid Jacoby von Radio Regenbogen. Den ganzen Tag über gibt es ein Kinderprogramm und Verpflegung an Cateringständen. Sterntaler-Mitarbeiter stehen für Fragen zur Verfügung. Ab 12 Uhr werden über den Tag verteilt Yvonne Betz & Heiko Kerschbaum, Rino Galliano, Roland & Friends Jam Collective und Weinstraße99 für Musik sorgen. Marian Gold tritt am Nachmittag auf. Es soll außerdem ein Sterntaler-Modellballon getauft und steigen gelassen werden. Offizielles Ende des Fests wird um 18 Uhr sein. Das Kinderhospiz bittet darum, den Parkplatz an der Festhalle Dudenhofen, Jahnstraße 10, zu nutzen. Ein Shuttle-Service befördert Gäste kontinuierlich vom Festplatz zum Kinderhospiz und zurück (zirka 950 Meter Fußweg). Anmeldung unter sommerfest@kinderhospiz-sterntaler.de.