Vier unbekannte Kinder haben am frühen Donnerstagabend ein Glasdach auf dem Gelände der Pestalozzischule in Mutterstadt beschädigt. Das haben laut Polizei Zeugen beobachtet. Die Kinder verschwanden, bevor die Polizei eintraf. Nach Hinweisen könnte es sich um Schüler der Pestalozzischule handeln, hier werde weiter ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.