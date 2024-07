Von der bundesweiten Vernetzung der Volkshochschulen profitiert auch die Kreisvolkshochschule (KVHS) im Rhein-Pfalz-Kreis mit interessanten Vorträgen. Das Online-Angebot findet sogar Interesse in den USA.

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde – aber was ist das überhaupt? Was kann man damit machen? Ausprobiert haben das auch die Gestalter des neuen Programmhefts, das ab sofort in Rathäusern, Büchereien und weiteren öffentlichen Gebäuden ausliegt. Das bunte Titelbild sei mit Hilfe einer KI erzeugt worden. Allerdings habe es dafür einige Anläufe gebraucht, berichtet KVHS-Leiterin Juliane Kerzel-Kohn. Aus der Idee, Europa bunt und vielfältig darzustellen, seien einige bizarre Bilder geworden, etwa Menschen mit sechs Fingern oder freischwebenden Händen. Warum eine KI zu solchen Fehlleistungen neigt, können Interessierte in den Vorträgen von Yvonne Klemmer erfahren, die sie in Schifferstadt, Bobenheim-Roxheim und Mutterstadt halten wird. Auch wenn bei diesen und einigen weiteren Vorträgen keine Gebühren erhoben werden, ist es doch erforderlich, seine Teilnahme anzumelden. Das sei wichtig für die Planung. Denn wenn bis zur Woche vor der Veranstaltung das Interesse zu gering ist, werden Vorträge auch abgesagt, sagt Kerzel-Kohn.

Andreas Stenger gibt Einblicke in die Welt der Kriminalisten. Foto: Innenministerium Baden-Württemberg/dpa

Ausreichend Interesse für eine Weiterführung gibt es bei den Vorträgen zur Ernährung von Pferden, insbesondere Pferde mit besonderen Bedürfnissen. Monika Hoffmann hat die Themen im Frühjahr erstmals angeboten und bietet jetzt weitere Veranstaltungen in Waldsee und Bobenheim-Roxheim an. Bewährt hat sich auch das Angebot von hybrid gehaltenen Kursen – gemeint sind Veranstaltungen, die gleichzeitig in Präsenz vor Ort, als auch per Übertragung über das Internet zu verfolgen sind. „Wir haben sogar eine Teilnehmerin in den USA. Sie hat früher im Rhein-Pfalz-Kreis gelebt und nimmt jetzt online an Kursen teil“, sagt die KVHS-Leiterin.

Ein Online-Vortrag zum Schwerpunkt-Thema Europa befasst sich mit „Europas bestbehütetem Geheimnis“, nämlich den Regionalsprachen. Davon gibt es über 60 verschiedene, bekannter sind Friesisch und Sorbisch, aber es gibt viele weitere. Darüber berichten die Experten Christiane Ehlers und Nele Feuring am 17. September. Wer sich zum kostenfreien Vortrag anmeldet, bekommt per E-Mail einen Link zur Teilnahme.

Autor, Bibel- und Elwetritsche-Experte: Michael Landgraf. Foto: Landgraf/gratis

„Echte“ Kriminalistik, erklärt von einem „echten“ Kriminalbeamten, gibt es am selben Tag in Böhl-Iggelheim. Der frühere Leiter der Kriminalpolizei Mannheim und jetziger Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Andreas Stenger, erklärt kriminalistische Methoden anhand von Fällen aus seiner Praxis.

Sprachen lernen mit Spaß, das geht mit Dozenten, die nicht nur eine Fremdsprache vermitteln, sondern dazu auch leckere Rezepte mit den Teilnehmenden zubereiten. Da gibt es dann „very British“ Gebäck zur Tea Time. In Französisch, Spanisch, Englisch und Italienisch gibt es auch weitere Angebote, wie etwa gemeinsame Lektüre, gemeinsames Stricken und mehr. Ein Angebot, das mangels Dozenten pausieren musste, ist wieder im Programm: Die Schreibwerkstatt öffnet wieder ihre Tore, geleitet von der Autorin und Theatermacherin Sigrid Ellenberger. Sie unterstützt angehende Autoren, die Gedichte, Kurzgeschichten und mehr verfassen wollen. Weitere Veranstaltungen widmen sich der Pfalz in Kunst und Literatur, was der bekannte Autor, Bibel- und Elwetritsche-Experte Michael Landgraf anbietet.

Wie immer gibt es ein großes Angebot an Kursen zu Bewegung und Gesundheit, beruflicher Qualifikation, Kunst und Kreativität sowie Umgang mit digitalen Medien. Das neue Programmheft liegt aus in allen Rathäusern und Gemeindebibliotheken. Anmeldungen sind für alle Veranstaltungen notwendig, auch für die kostenfreien.

Zur Sache

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten online unter www.vhs-rpk.de.