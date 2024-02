Die Kfz-Zulassungsaußenstelle in Heßheim muss bis Freitag, 16. Februar, geschlossen bleiben. Das hat die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Mittwoch mitgeteilt. Als Grund nennt der Kreis unvorhergesehene personelle Ausfälle. Bereits vergebene Termine seien auf die Zulassungsstelle in Ludwigshafen umgebucht worden. Bereits im Sommer vergangenen Jahres musste die Außenstelle aufgrund ähnlicher Probleme mehrere Wochen am Stück geschlossen bleiben. Ebenfalls aus personellen Gründen geschlossen bleibt die Ausländerbehörde des Kreises am Freitag, 9. Februar.