Die Kfz-Zulassungsaußenstelle in Dudenhofen ist bis Freitag, 16. Februar, geschlossen. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Montag. Sie nennt als Grund unvorhergesehene personelle Ausfälle. Die bereits vergebenen Termine wurden auf die Zulassungsstelle in Ludwigshafen umgebucht und die betroffenen Bürger informiert, heißt es aus dem Kreishaus. Die Kfz-Zulassungsaußenstelle in Heßheim ist derzeit ebenfalls aus demselben Grund geschlossen. Am heutigen Fasnachtsdienstag sind außerdem das Kreishaus und alle weiteren Dienstgebäude sowie der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) ab 12 Uhr geschlossen.