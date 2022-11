Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) in Waldsee wird sich auflösen. Das haben die knapp 40 Frauen, die am Mittwoch zur Mitgliederversammlung gekommen sind, einstimmig beschlossen und sind damit der Bitte des noch amtierenden Vorstandes nachgekommen.

Wie berichtet, treten die im Leitungsteam tätigen Frauen aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl an. Ihre Hoffnung, es könnten sich noch jüngere Frauen finden, die die KFD-Gruppe in Waldsee weiterführen möchten, hat sich nicht erfüllt. Jüngere Mitglieder zu gewinnen, ist in den vergangenen Jahren auch nicht gelungen. „Natürlich ist das traurig, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Das muss man realistisch sehen“, sagte die Vorsitzende Doris Ullmeyer. Daher wird die KFD Waldsee zum 31. März 2023 aufgelöst. Mitgliedsbeiträge werden nicht mehr eingezogen. Doch entmutigen lassen sich die Frauen nicht. Im März möchten sie ihr 55-jähriges Bestehen noch einmal groß feiern. Auch in Zukunft wollen sich die Frauen weiter zum Morgenlob oder anderen Veranstaltungen wie Ausflügen treffen, dann aber nicht mehr unter dem Mantel der KFD.