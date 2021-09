Die Hoffnung, dass die Kerwe in Waldsee am dritten Oktoberwochenende steigen kann, hat sich zerschlagen. „Die Gemeindeverwaltung und die drei Ausrichter der Kerwe 2021 – MGV Eintracht, Sunshine Singers und MGV Concordia – haben es sich nicht leicht gemacht, und die Entscheidung so lange hinausgezögert, wie nur irgendwie möglich. Und haben entschieden, keine Kerwe 2021 durchzuführen“, teilen die Organisatoren mit. Unter anderem hätten Ungewissheiten zu der Entscheidung geführt: Kommen genügend Leute? Gibt es genügend Helfer für den zusätzlichen Aufwand? Außerdem hätte das Chorfestival aufgrund von Abstandsregelungen nicht stattfinden können und in geschlossenen Räumen hätte die Besucherzahl beschränkt werden müssen.