Eigentlich hätten ab Montag in der Gommersheimer Straße in Dudenhofen Hausanschlüsse für ein Wohnhaus hergestellt und infolge dessen die Straße zehn Tage lang gesperrt werden sollen. So hat es die Verbandsgemeindeverwaltung bis gestern auf ihrer Internetseite angekündigt. Die Arbeiten sind witterungsbedingt allerdings laut Peter Wüst von den Gemeindewerken ebenso auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden wie ähnliche Arbeiten in der Hanhofener Hauptstraße, die schon am vergangenen Dienstag hätten beginnen sollen.