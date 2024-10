Der Beirat für Migration und Integration ist erst 2019 in Bobenheim-Roxheim gegründet worden und hatte in dieser Zeit bereits einen Wechsel im Vorstand. Seit August ist klar, dass auch die letzte Vorsitzende nicht weitermacht. Schlimmer aber ist: Für die anstehende Vorstandswahl am 10. November gab es weder Bewerbungen noch Wahlvorschläge. Damit ist die Gemeinde nicht allein.

Markus Pfeffer, Mitarbeiter der verbandsfreien Gemeinde Bobenheim-Roxheim,