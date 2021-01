Während in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim der Bürgerbusbetrieb angelaufen ist, um alten Menschen zu helfen, ins Schifferstadter Impfzentrum zu kommen, nimmt die Gemeinde Bobenheim-Roxheim Abstand von so einem Angebot.

Bürgermeister Michael Müller (SPD) kann derzeit nicht erkennen, dass es einen Bedarf dafür gibt, die meist älteren Ehrenamtlichen aus dem Seniorenbeirat für Fahrdienste zu rekrutieren. Wer nachweislich keine Möglichkeit finde, nach Schifferstadt zu kommen, könne sich unter Telefon 06239 939-1309 melden, so Müller. Dann werde man eine Lösung finden.

Büchereimitarbeiter helfen beim Anmelden

Als gravierender empfindet Müller das Problem der über 80-Jährigen, über die landesweite Hotline oder die Onlineplattform überhaupt einen Impftermin zu organisieren. Deshalb wird die Gemeindebücherei eine Anlaufstelle sein, etwa für die, die kein Internet haben. Anmeldungen für die gemeinsame Impfterminierung in der Bücherei werden unter Telefon 06239 6100 montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr entgegengenommen. Hilfe bei der Impfanmeldung bietet auch das protestantische Pfarramt in Bobenheim-Roxheim unter Telefon 06239 7031 an.