Trotz des unangenehmen Wetters hat auf dem Kurpfalzplatz in Bobenheim-Roxheim am Wochenende beim Weihnachtsmarkt großer Andrang geherrscht.

Die Gemeinde wollte etwa 15 Prozent der bisherigen Energiekosten einsparen. Deshalb wurde auf eine Bühne und das Kinderkarussell verzichtet. Andy Reeg, der Mann für die Technik, hatte alle Energieposten auf den Prüfstand gestellt. „Ein Dauerzustand sollte das aber nicht werden“, meinte er. Eine Kindergruppe bei Regen ohne überdachte Bühne auftreten zu lassen, findet er weniger schön. Das Karussell hätten dagegen nur wenige vermisst.

Für die Kinder gab es ein Programm im Kurpfalztreff und in der Gemeindebücherei. Auch die katholische Kindertagesstätte Edith Stein machte Angebote. Lebkuchenduft empfing die Teilnehmer bei der vom Sozialverein Kunterbunt erdachten Aktion. Im Kurpfalztreff durften die Kinder Lebkuchen verzieren. 50 Stück hatte das Familienbüro in einer Odenwälder Lebkuchenbäckerei besorgt. Sie waren am Ende alle weg. Besonders hoch im Kurs standen Tannenzapfen und Lebkuchenherzen. Unter der Regie von Silvia Schäfer-Nied und Andrea Rech entstanden viele kleine Kunstwerke, meist Gesichter aus Gummibärchen und Schokolinsen.

In der Bücherei gab es am Sonntag ein Bilderbuchkino und eine Kamishibai-Erzählstunde mit Regina Fetz. Kamishibai hat seine Wurzeln in Japan und heißt übersetzt Erzähltheater. Die Zuhörer waren aufmerksam. Immer wieder wurden Bilder kommentiert. Dabei ging es um den kleinen Weihnachtsmann aus dem Weihnachtsmännerdorf. Er beschenkt am Ende die Tiere im Wald, weil er von seinen großen Weihnachtsmannkollegen alleine zurückgelassen wurde. „Darum geht es bei Kamishibai: Die Kinder verknüpfen die Bilder mit eigenen Erfahrungen und Gedanken“, so Regina Fetz. Das rege die Fantasie und die Kreativität an.

Zum Abschluss traten auf dem Kurpfalzplatz die Kindertanzgruppen des TV Kleinniedesheim auf. Sandra Kapper, Trainerin der „Tanzmäuse“ und der „Dance-Stars“, hatte die Kinder gut motiviert. Mit den Pfalzmusikanten, dem Gospelchor voices@heaven und der Frankenthaler Schülerband De Breaks hatte der Weihnachtsmarkt ein ansprechendes Musikangebot.