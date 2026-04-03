Der vor 250 Jahren in Königsberg geborene Schriftsteller E.T.A Hoffmann widmete seinem Haustier einen satirischen Roman mit „Lebens-Ansichten des Katers Murr“. Darin konstruiert der multibegabte Künstler der Romantik ein amüsantes Stück, indem er sein geliebtes Haustier unbequeme Wahrheiten über sein menschliches Umfeld in die eigene Katzen-Biografie einfließen lässt und so die heuchlerische Scheinwelt der anbrechenden Biedermeierzeit entlarvt. Aus Anlass des Geburtstags von Hoffmann werden am Samstag, 25. April, im Frühstückshotel Ebnet in Mutterstadt Auszüge aus diesem Besteller präsentiert, „gar trefflich untermalt“ mit wahrer Katzenmusik auf der Harfe. Der zweistündige Vortrag der Musik- und Literaturwissenschaftlerin Anja Pohsner findet während des angebotenen Frühstücksbüffets zwischen 9 und 13 Uhr statt.

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Anmeldungen für dieses Kater-Frühstück bis zum 20. April unter Telefon 06234/94600 oder per E-Mail an info@hotel-ebnet.de.

